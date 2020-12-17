Два модульных ФАПа смонтируют в Никольском районе до конца года

17.12.2020 [Общество]
Два модульных ФАПа смонтируют в Никольском районе до конца года

До конца года в Никольском районе обещают смонтировать два модульных фельдшерско-акушерских пункта.

— В деревнях Зеленцово и Байдарово начат монтаж модульных ФАПов. До 30 декабря работы по их установке будут завершены, — написал на своей странице в соцсети глава района Вячеслав Панов. 

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на установку в районах 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов стоимостью 62,4 млн. рублей областные власти заключили с ООО «Морган-инжиниринг». Согласно условиям, ФАПы площадью 62 квадратных метра должны быть установлены до конца 2020 года в 18 муниципалитетах области — в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Вологодском, Кирилловском, Междуреченском, Кич-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тотемском, Чагодощенском, Череповецком, Усть-Кубенском и Шекснинском районах. Стоимость одного модульного ФАПа, согласно расценкам за весь контракт, превысит 3 млн. рублей.

Тэги: ФАП
Фото со страницы Вячеслава Панова в соцсети

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