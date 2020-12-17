Жительница Великого Устюга украла 70 тысяч рублей у бывшего мужа

17.12.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу денег у местного жителя.

42-летний мужчина рассказал, что из его джинсовой жилетки пропало 70 тысяч рублей. Подозреваемой в краже оказалась бывшая жена пострадавшего, которая в тот день навещала их общего сына.

«Воспользовавшись тем, что бывшего супруга не было, женщина забрала деньги, находившиеся в нагрудном кармане джинсового жилета. Подозреваемая знала о его привычках прятать деньги в одежде. Похищенные деньги устюжанка потратила на свои собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Тэги: деньги, кража

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