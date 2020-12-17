Вологдастат: в ноябре в Вологодской области подорожали свежие огурцы и помидоры

Вологдастат сообщает, что из продуктов в Вологодской области в ноябре 2020 года сильнее всего подорожали свежие помидоры и огурцы ( на 27,4% и 36,1% соответственно). Виноград стал дороже на 11,3%, сахар - на 10%. Подешевели свёкла, морковь, яблоки и пшено.

Из непродовольственных товаров выросли в цене древесностружечные плиты (на 9%), столы рабочие и кухонные (на 6,3%). На 4,1 % подорожали стандартные медицинские термометры, на 4,7% - стационарные телефоны.

Из услуг, оказываемых на территории региона, сильнее всего подорожал проезд в трамвае (Череповец) - на 11,5%. Стали дороже аренда индивидуального сейфа, консультация юриста по семейным вопросам, а также помывка в бане в общем отделении.