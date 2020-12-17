Три автомобиля столкнулись на трассе под Череповцом

17.12.2020 [Общество]

Утром 17 декабря на втором километре дороги Череповец — Ирдоматка произошло ДТП с тремя автомобилями.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 41-летняя женщина за рулем «Лады Калина» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». Сзади в «Сузуки» врезался «Шевроле». 

Управлявшая «Ладой» женщина доставлена в больницу с тяжелыми травмами. 13-летняя девочка, ехавшая в «Сузуки», с ушибом головы направлена в медучреждение.  На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП

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