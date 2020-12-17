Три автомобиля столкнулись на трассе под Череповцом

Утром 17 декабря на втором километре дороги Череповец — Ирдоматка произошло ДТП с тремя автомобилями.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 41-летняя женщина за рулем «Лады Калина» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Сузуки». Сзади в «Сузуки» врезался «Шевроле».

Управлявшая «Ладой» женщина доставлена в больницу с тяжелыми травмами. 13-летняя девочка, ехавшая в «Сузуки», с ушибом головы направлена в медучреждение. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.