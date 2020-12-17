Мошенники-«экстрасенсы» обманули пенсионерку из Вологды почти на 1,3 миллиона рублей

17.12.2020 [Происшествия]

67-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Потерпевшая рассказал, что увидела по телевизору рекламу услуг экстрасенсов. Позвонив по указанному номеру, она рассказала о своих проблемах. Ей назначили проведение специальных ритуалов, за которые она должна была платить. В один из дней экстрасенс сообщил, что на её внука наложена порча и, если её не снять, ребёнок может умереть. Пенсионерка отдала «экстрасенсам» свои сбережения и деньги, которые взяла в кредит в трёх разных банках. Общая сумма ущерба составила почти 1,3 млн. рублей

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 50-летний вологжанин. Мужчина рассказал, что нашёл в интернете объявление о предоставлении интимных услуг.

«Позвонив на указанный номер, он узнал, что необходимо внести предоплату и страховку за визит жрицы любви. Оператор сообщил, что страховку после оказания услуги девушка вернет наличными. Поспешив к ближайшему банкомату, вологжанин перевел на несколько номеров телефона почти 50 тысяч рублей. Так и не дождавшись гостью, мужчина понял, что стал жертвой мошенников», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: дистанционное мошенничество

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