Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде 19 декабря

17.12.2020 [Культура]

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде в ближайшую субботу, 19 декабря.  Здесь можно будет приобрести работы вологодских мастеров:

  • Иван-чай – Ирина Кулиганова
  • Вологодский лен, Одежда, Сувениры – Ирина Иванова
  • Керамика
  • Папье-маше – Анастасия Ефремова
  • Валяные изделия – Елена Елфимова
  • Роспись по дереву/сувениры, бусы/ – Светлана Каберова
  • Продукты и сыры из козьего молока, натуральные сладости, полезные напитки – Екатерина Гудкова
  • Натуральное традиционное мыло, мочалки из натуральных волокон – Ольга Глинина
  • Мед – Марина Гончарова
  • Полимерные и текстильные куклы – Светлана Попова
  • «Лекарьснеки»: фруковые чипсы и пастила без сахара – Елена Степанян
  • Сыры и сырные трюфели – Макиенко Юлия
  • Декупаж, домовая роспись – Елена Георгадзе
  • Изделия из бисера – Анна Большакова
  • Плетение из ивы – Леонид Шишов
  • Игрушки и изделия из льна – Ганюкова Ирина
  • Роспись по дереву – Наталья Кузнецова

Также во время ярмарки для вас будут работать: 

  • Мастерская женских ремёсел – мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71.
  • Гончарная мастерская – мастер-керамист Андрей Копышев – 8-911-526-55-62.
  • Салон-мастерская «Авторский стиль» – педагог Губернаторского колледжа народных промыслов, член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44.

Ярмарка «Арт-среда» пройдёт 19 декабря с 11:00 до 16:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. 

Вход свободный.

(0+)

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

13 прививочных пунктов развернут в Вологодской области для вакцинации от коронавируса
«Ледяные цветы» появились на Бородаевском озере в Кирилловском районе
В здании моногоспиталя Вологды труп пролежал целый день в манипуляционной
Вологжан просят не пользоваться переговорными трубами на бульваре улицы Пирогова
Вологодского губернатора могут включить в состав политического комитета ВОЗ от России
В Вологде женщина со 100%-ным поражением легких родила здорового ребенка
В Великом Устюге мужчину, ударившего знакомого бутылкой по голове, осудили условно
В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»
367 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Бывший епископ Череповецкий Флавиан бежал в Лондон после очередного обыска ФСБ
17.12.2020 [Происшествия]

Мошенники-«экстрасенсы» обманули пенсионерку из Вологды почти на 1,3 миллиона рублей

360
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Эхо Вологды» обязали выплатить 120 тысяч рублей за ретрансляцию песен «The Beatles»
Великоустюгский музей-заповедник выиграл грант на создание онлайн-контента
В Вологде сотрудница кафе перевела 15 тысяч рублей мошеннице, которая представилась её начальницей
Два модульных ФАПа смонтируют в Никольском районе до конца года
Жительница Великого Устюга украла 70 тысяч рублей у бывшего мужа
Вологдастат: в ноябре в Вологодской области подорожали свежие огурцы и помидоры
Три автомобиля столкнулись на трассе под Череповцом
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

3069
0
17.12.2020 [БлогоVO]

Великая гуманистическая цивилизация убила 1,5 миллиона человек из-за желания ходить в рестораны

84
0
15.12.2020 [Обзор Прессы]

"Что же вам всем дома не сидится?"

807
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика