Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде 19 декабря

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде в ближайшую субботу, 19 декабря. Здесь можно будет приобрести работы вологодских мастеров:

Иван-чай – Ирина Кулиганова

Вологодский лен, Одежда, Сувениры – Ирина Иванова

Керамика

Папье-маше – Анастасия Ефремова

Валяные изделия – Елена Елфимова

Роспись по дереву/сувениры, бусы/ – Светлана Каберова

Продукты и сыры из козьего молока, натуральные сладости, полезные напитки – Екатерина Гудкова

Натуральное традиционное мыло, мочалки из натуральных волокон – Ольга Глинина

Мед – Марина Гончарова

Полимерные и текстильные куклы – Светлана Попова

«Лекарьснеки»: фруковые чипсы и пастила без сахара – Елена Степанян

Сыры и сырные трюфели – Макиенко Юлия

Декупаж, домовая роспись – Елена Георгадзе

Изделия из бисера – Анна Большакова

Плетение из ивы – Леонид Шишов

Игрушки и изделия из льна – Ганюкова Ирина

Роспись по дереву – Наталья Кузнецова

Также во время ярмарки для вас будут работать:

Мастерская женских ремёсел – мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71.

Гончарная мастерская – мастер-керамист Андрей Копышев – 8-911-526-55-62.

Салон-мастерская «Авторский стиль» – педагог Губернаторского колледжа народных промыслов, член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44.

Ярмарка «Арт-среда» пройдёт 19 декабря с 11:00 до 16:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Вход свободный.

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