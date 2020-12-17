Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде 19 декабря

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде в ближайшую субботу, 19 декабря. Здесь можно будет приобрести работы вологодских мастеров:
- Иван-чай – Ирина Кулиганова
- Вологодский лен, Одежда, Сувениры – Ирина Иванова
- Керамика
- Папье-маше – Анастасия Ефремова
- Валяные изделия – Елена Елфимова
- Роспись по дереву/сувениры, бусы/ – Светлана Каберова
- Продукты и сыры из козьего молока, натуральные сладости, полезные напитки – Екатерина Гудкова
- Натуральное традиционное мыло, мочалки из натуральных волокон – Ольга Глинина
- Мед – Марина Гончарова
- Полимерные и текстильные куклы – Светлана Попова
- «Лекарьснеки»: фруковые чипсы и пастила без сахара – Елена Степанян
- Сыры и сырные трюфели – Макиенко Юлия
- Декупаж, домовая роспись – Елена Георгадзе
- Изделия из бисера – Анна Большакова
- Плетение из ивы – Леонид Шишов
- Игрушки и изделия из льна – Ганюкова Ирина
- Роспись по дереву – Наталья Кузнецова
Также во время ярмарки для вас будут работать:
- Мастерская женских ремёсел – мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71.
- Гончарная мастерская – мастер-керамист Андрей Копышев – 8-911-526-55-62.
- Салон-мастерская «Авторский стиль» – педагог Губернаторского колледжа народных промыслов, член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44.
Ярмарка «Арт-среда» пройдёт 19 декабря с 11:00 до 16:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.
Вход свободный.
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