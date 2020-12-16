В Вологде открылся международный лесной форум «Российский лес»

16 декабря в Вологде открылся XXV Международный лесной форум «Российский лес». В этом году он проходит в комбинированном формате - часть участников приехали в Вологду, часть подключаются к площадкам в режиме онлайн.

Некоторые мероприятия транслируются в сети интернет. На 17 декабря запланированы круглые столы, заседания и совещания, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы лесной отрасли. Так, например, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил на форуме с идеей увеличить штат лесных инспекторов.

«Нагрузка на одного инспектора в Вологодской области в 4 раза больше, чем в регионах Северо-Западного Федерального округа. В связи с этим, считаю необходимым пересмотреть нормативы финансирования субъектов Российской Федерации на содержание лесных инспекторов, взяв за основу показатель по объёмам заготовки древесины», – сказал Губернатор Олег Кувшинников.

Согласно статистике в Вологодской области на одного инспектора приходится 44 тысячи кубометров заготавливаемой древесины, в Архангельской области - 19,3 тысяч кубометров, в Республике Коми - 20,7 тысяч кубометров, в Карелии - 9,9 тысяч кубометров.

Предложение Губернатора Олега Кувшинникова поддержал заместитель руководителя Рослесхоза Иван Советников, подчеркнув, что этот вопрос назрел, сообщает пресс-служба главы региона.