Жителя Вожеги оштрафовали на тысячу рублей за распространение экстремистских материалов

16.12.2020 [Общество]

В Вожеге суд оштрафовал 30-летнего местного жителя, признанного виновным в распространении экстремистских материалов.

По материалам дела, мужчина выложил на своей странице в социальной сети “Вконтакте” аудиозапись “Анархорэггей” группы “La Vida Cuesta Libertades” и видеоролик “Бритоголовые москвички” с
аудиозаписью группы “Шмели”. Данные материалы были признаны экстремистскими в 2015 и 2014 году соответственно. Факт правонарушения был выявлен в ходе мониторинга 22 октября 2020 года.

«Мужчина при рассмотрении дела факт совершения правонарушения признал в полном объеме», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Сумма штрафа составила 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: экстремизм. соцсети

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