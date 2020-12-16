Череповчанин подделывал протоколы радиационного контроля грузов

В Череповце 60-летний директор фирмы, осуществляющей радиационные исследования грузов, подозревается в подделке документов.

«В полицию Череповца от представителей крупного предприятия поступило сообщение о факте возможного использования и предоставления подложных документов. Как выяснили полицейские, на одном из КПП при проверке автомобиля, осуществляющего транспортировку металла, сотрудники охраны заметили несоответствие в документах радиационного контроля. В предоставленных документах стояли отметки о проверке перевозимого груза, также имелись акты выполненных работ и протоколы о проведенных исследованиях на предмет радиации», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что подозреваемый – руководитель фирмы, осуществляющей радиационные исследования, выдавал разрешения на перевозку грузов, не проводя их проверку. В его квартире полицейские обнаружили протоколы и бланки, подтверждающее его незаконную деятельность.

«Также в ходе служебных командировок полицейские установили, что руководитель фирмы в один день провел несколько радиационных исследований в Твери, Санкт-Петербурге, Ярославле и Череповце, что сделать не мог, так как находился в другом месте», - сообщает областная пресс-служба УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело.