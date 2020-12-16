Выставка поздравительных открыток «Перфеличе» откроется в Вологде 16 декабря

Выставка графических новогодних открыток «Перфеличе» откроется в Доме Корбакова в Вологде 16 декабря.

– «Перфеличе» переводится с латинского как «на счастье». Это уникальные авторские открытки, которые обычно создаются тиражом всего в несколько экземпляров. Это персональные знаки уважения, внимания и дружеского отношения к тому человеку, которому они адресованы. Такие открытки могут создаваться и рассылаться художниками от своего имени своим коллегам и друзьям или от имени какого-либо заказчика по самым различным праздничным событиям и датам, – сообщается в анонсе мероприятия. – В последнее время такие открытки чаще всего создаются к Новому году. В них художники используют изображения зверей-символов наступающего года.

В экспозицию вошли 125 работ 39 художников, выполненные в 14 различных графических техниках. Здесь представлены техники высокой печати: ксилография, линогравюра, гравюра на пластике; глубокой печати: офорт, акватинта, сухая игла, мягкий лак, конгрев, инкорель; плоской печати: цветная литография, шелкография, компьютерная печать. На выставке также есть рисунки и многотиражная офсетная печать.

– В перфеличе Ярослава Макарова, художника из Череповца, изображен Белый Металлический Бык, чьим годом по китайскому календарю является наступающий 2021-й, – рассказывают организаторы выставки. – Наглядный пример такого другого подхода к сюжетам перфеличе – открытка вологодского художника Владимира Лупандина. Рядом в витрине находится перфеличе художника из Санкт-Петербурга Сергея Гарезина, побывавшая в космосе. А открытки «Три короля» литовских художников Альфонсаса Чепаускаса и Клеменсаса Купрюнаса отсылают нас к традициям празднования в Литве католического Рождества.

Торжественное открытие выставки состоится 16 декабря в 17:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Посетить открытие можно по предварительной записи по телефону: (8172) 72-79-02, 72-14-33.

Первые 15 записавшихся получат возможность по цене входного билета: посетить экскурсию по выставке и стать участником мастер-класса от вологодского художника-графика Владимира Лупандина по изготовлению новогодней открытки «перфеличе» в одной из графических техник.

Выставка будет работать до 7 февраля со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

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