Житель Тотемского района получил 17 лет колонии за убийство собутыльника и свидетеля преступления

Вологодский областной суд огласил приговор 46-летнему жителю Тотемского района, признанному виновным в двух убийствах, и его 20-летнему пасынку, признанному виновным в укрывательстве преступлений и пособничестве убийству.

Как установлено судом, вечером 20 апреля 2020 года, 46 летний подсудимый выпивал с потерпевшим С. в его доме в деревне Черняково. В ходе возникшего конфликта, мужчина избил собутыльника и несколько раз ударил его табуретом, после чего лёг спать. Проснувшись, он взял нож и ударил лежавшего на полу С. в область левого глаза. От полученных травм пострадавший скончался.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый позвал второго подсудимого - сына сожительницы, которого воспитывал с четырёх лет. Тот помог ему замыть следы крови на месте убийства. После этого они погрузили тело погибшего в машину и увезли его в баню у дома в той же деревне, а затем на реку Токмас. Там они сбросили труп в воду и уничтожили следы крови в багажнике.

«Действия подсудимых по сокрытию следов крови на месте преступления были обнаружены жителем этой же деревни К., который зашел в дом С. в это время. Опасаясь, что К. может сообщить об увиденном в правоохранительные органы, старший из подсудимых решил его убить. Об этом он сообщил пасынку, тот согласился пособничать. С бутылкой самогона они приехали к дому К. в д. Черняково Тотемского района и стали выпивать. После чего К. в состоянии сильного алкогольного опьянения лег на диван, а старший из подсудимых ударил его кухонным ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тело К. подсудимые также увезли и сбросили в реку.

Приговором суда 46-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Его 20-летний подельник получил пять лет колонии общего режима и штраф в 60 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.