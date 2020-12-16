Суд отказал регоператору «Аквалайн» во взыскании задолженности с двух жителей Сямжи

16.12.2020 [Общество]

Мировой суд отказал ООО «Аквалайн» во взыскании задолженности за вывоз мусора с двух жителей села Сямжа.

В обосновании иска регоператор указал, что в период с 1 января по 31 декабря 2019 года оказывал ответчикам услуги по обращению с ТКО по адресу улица Первомайская, дом 9, квартира 5. В указанный период услуга не оплачивалась, и образовалась задолженность в размере 2 467 рублей.

«В судебном заседании было установлено, что многоквартирный жилой дом по указанному адресу отсутствует. Согласно справочной информации по объектам недвижимости Управления Росреестра данный объект снят с учета», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Областная пресс-служба судов также отмечает, что в доме по указанному адресу находится магазин. 

При таких обстоятельствах суд оставил иск без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Тэги: вывоз мусора, Аквалайн

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