Творческая мастерская по рисованию «сухой кистью» пройдёт в Вологде 17 декабря

16.12.2020 [Культура]

Вологодский центр ремёсел приглашает всех желающих принять участие в творческой мастерской Виктора Тимофеева, Члена союза художников России. 

– Виктор Михайлович познакомит вас с техникой рисования «сухой кистью» и выполнит портрет в данной технике. Участники смогут наблюдать весь творческий процесс, – говорится в анонсе мероприятия.

Также каждому участнику художник вырежет и подарит силуэтный портрет.

Участие в творческой мастерской – 300 рублей.

Начало мероприятия 17 декабря в 17:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Количество мест ограничено, поэтому нужно зарегистрироваться заранее по телефонам: 34-33-30, 8-900-540-90-90.
 

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