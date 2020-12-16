Суд освободил от ответственности мужчину, обманом похитившего авто у жителя Шекснинского района

В Шекснинском районе суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Белозерска, обвиняемого в мошенничестве.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года подсудимый пообещал потерпевшему К. купить у него автомобиль «ВАЗ-2107» за 50 тысяч рублей. Заплатить деньги он обещал в течение 60 дней после передачи машины.

«При этом он, заранее не имея намерения и реальной финансовой возможности исполнить принятое обязательство по выплате денег, написал потерпевшему расписку. Однако, завладев транспортным средством, подсудимый стал им распоряжаться по своему усмотрению, а деньги так и не заплатил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде защитник обвиняемого ходатайствовал о прекращении уголовного дела, поскольку мужчина возместил К. ущерб и принёс извинения. Потерпевший согласился с ходатайством.

Суд прекратил уголовно дело в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.