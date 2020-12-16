Мошенник обманул пенсионерку из Молочного на 8 тысяч рублей, пообещав заменить ей входные двери

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в отношении 79-летней жительницы посёлка Молочное. Пенсионерка рассказала, что неизвестный молодой человек пришёл в её квартиру и предложил заменить входные двери. Женщина согласилась, после чего злоумышленник подписал с ней договор на оказание услуг, получил предоплату и ушёл. Позднее он перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 8000 рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который к этому времени успел уехать в город Череповец. Им оказался 23-летний житель Архангельской области. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что он обходил квартиры жилых домов, находил доверчивых пенсионеров, предлагал установить новые двери, после чего подписывал с потерпевшими договор об оказании услуг, который заранее нашел в сети Интернет. Получив денежные средства, мужчина не выходил на связь», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские установили причастность задержанного к ещё двум аналогичным преступлениям в Вологде и Вологодском районе. Общая сумма ущерба устанавливается.

По фактам мошенничеств в Вологде и Вологодском районе возбуждены уголовные дела. подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.