Каток на стадионе «Динамо» в Вологде заработает с 16 декабря

14 ледовых катков организуют на хоккейных кортах во дворах и на пришкольных территориях в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так. дворовые катки появятся по адресам: 1 мкрн.ПЗ, д. 20, ул. Гоголя, 101, ул. Горького, 81, ул. Залинейная, 26б, ул. Костромская, 6, ул. Горького, 160, ул. Разина, 15, Тепличный мкрн, 1, ул. Беляева, 13 «б», ул. Дальняя 32 «а», Вологодская, 6а, Емельянова, 7 (село Молочное), Окружное шоссе, 23а, заработает хоккейный корт на стадионе «Локомотив».

«На данный момент уже готовы и функционируют катки на ул. Беляева, 13 „б“, ул. Горького, 81, ул. Дальняя 32 „а“, ул. Вологодская, 6а. Остальные площадки в работе, их заливку мы планируем завершить на следующей неделе. Большинство катков будут со свободным доступом и бесплатным посещением, ответственные за них спортивные и образовательные организации будут поддерживать состояние льда в течение зимы. На трех катках по адресам Горького, 81, Залинейная, 26б и Беляева, 13б составлен график для платных и бесплатных посещений», - пояснил начальник управления физической культуры и массового спорта администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

Объясняется это тем, что площадки используются для тренировки спортивных команд, и их содержание требует дополнительных ресурсов: лед готовится перед каждым периодом катания, работает постоянный персонал, действует система освещения. Стоимость катания в платные периоды составит в час 100 рублей для взрослых, 50 рублей — для детей.

«Что касается соблюдения санитарных норм во время катаний, то практика показывает, что на дворовых и пришкольных площадках редко одномоментно собирается более 10-15 человек. Поэтому возможность соблюдать необходимую социальную дистанцию будет», — говорит Жиобакас.

В ближайшее время, как отмечают в городской администрации, катания начнутся и на крупных городских ледовых площадках. Зимний сезон на стадионе «Динамо» стартует завтра, 16 декабря. Катания будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На входе будет проводиться бесконтактная термометрия, у касс - обработка рук антисептиком. В помещениях для приобретения билетов, переодевания и проката коньков необходимо находиться в масках. Сам каток будет разделен на четыре сектора с помощью разметки, сигнальных лент и конусов. В каждом секторе, в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, может кататься не более 50 человек. Следит за соблюдением этого требования администратор стадиона, который будет нести дежурство на льду.

Каток на «Динамо» будет работать по средам и пятницам с 17.00 до 21.00 , по субботам с 14.00 до 21.00, по воскресеньям - с 12.00 до 21.00. Стоимость билетов для взрослых составит 150 рублей, для детей и держателей карты «Забота» - 100 рублей, для многодетных семей - 50 рублей. Льготным днем является среда, в этот день билет для всех посетителей стоит 100 рублей, для многодетных семей посещение бесплатное.

Кроме того, как заявили чиновники, прорабатывается вопрос организации ледовых катаний на стадионе «Локомотив». Планируется, что они стартуют на следующей неделе. Сейчас ледовая дорожка используется для тренировок спортсменов и соревнований. Лед готовят для Всероссийских соревнований по конькобежному спорту на призы олимпийского чемпиона Н.А. Гуляева, которые состоятся 19-20 декабря.



