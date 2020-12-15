В Вологодской области синоптики обещают метель, оттепель, а затем похолодание

15.12.2020 [Общество]

УМЧС по Вологодской области предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе. По прогнозам синоптиков, вечером 16 декабря, начиная с западных районов области, в регионе ожидается умеренный снегопад, местами слабая метель.

— 17 декабря на юго-западе области прогнозируется повышение температуры до положительных значений и мокрый снег. Однако к вечеру произойдет резкое понижение температуры до 8 -13градусов ниже нуля. На дорогах появятся гололедица и снежный накат, — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что из-за непогоды возможно повреждение линий электропередач, увеличение количества ДТП и заторов на трассах, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов. Вологжан призывают быть внимательными и осторожными на улицах и проезжей части. 

Тэги: МЧС, непогода, метель

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