56-летний житель Кич-Городецкого района незаконно вырубил леса на 400 тысяч рублей

В Кич-Городецком районе полицейские раскрыли незаконную рубку леса в районе деревни М. Бараково.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий выяснилось, что неизвестные срубили 54 дерева хвойных пород. Ущерб от действий «чёрных лесорубов» составил около 400 тысяч рублей. Подозреваемым в незаконной рубке оказался 56-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что выписал лес на одной территории, а по факту вырубил в другом месте. Часть деревьев успел вывезти на тракторе и сдать на пилораму за 29 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.