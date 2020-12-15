В Нюксенском районе волонтёры спасли отбившегося от стаи лебедя cообщает официальный сайт мэрии Череповца. Очевидцы сообщили, что птица отстала от клина и села на реку Уфтюгу.

«Когда мы добрались, птица была в плачевном состоянии: перышки и крылышки замерзли, он почти не мог шевелиться. А есть ведь еще дикие животные, да и мороз до -18. Лебедя забрали, привезли ко мне, посадили в курятник. Биологи рассказали, чем кормить… На вид лебедь здоров, крупный, предположительно селезень. Вчера в курятнике ожил, даже зашипел», - рассказал волонтёр Юрик Акмазиков.

Скорее всего, после осмотра ветеринарами, лебедя отвезут в одно из хозяйств Тарноги на зимовку.