Череповчанка через суд взыскала компенсацию морального вреда с фирмы, охранник которой оскорбил ее на вокзале

15.12.2020 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы к охранной организации, работник которой оскорбил её на городском автовокзале.

В обоснование иска женщина пояснила, что в июне 2020 года сотрудник охраны высказал в её адрес оскорбления, унижающие её честь и достоинство, как личности, женщины и человека, в присутствии работников и посетителей вокзала. По её словам, стресс, который она испытала, привёл к ухудшению здоровья. Она просила взыскать с организации 10 000 рублей компенсации морального вреда и 1056 рублей компенсации расходов на медицинские услуги, а также возместить ей судебные расходы.

В суде охранник не признал иск. Он рассказал, что в тот день истец пыталась войти в здание через дверь “выход” без маски.

«Он закрыл проход истцу, показал ей, что заходить нужно через двери «Вход», через рамку металлоискателя. Женщина кричала, что ее не пускают в здание автовокзала. Затем истец прошла в здание через двери «Вход» и направилась к дежурной по автовокзалу. Он стоял возле дверей на выход из здания, ничего не говорил истцу и руками ее не трогал. Возможно, он сказал в адрес истца на ее поведение выражение «дура», но не кричал об этом. В тот период пассажиров на вокзале было много, все смеялись над истцом», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Мужчина также принёс истцу извинения.

Приняв во внимание то, что оскорбление было высказано охранником при исполнении им служебных обязанностей, суд удовлетворил требования истца частично и взыскал с ответчика 3000 рублей компенсации морального вреда и 300 рублей возмещения судебных расходов в пользу череповчанки.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: оскорбление

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