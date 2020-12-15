Пойманная со шпаргалками выпускница из Сокола пыталась оспорить решение об аннулировании её результатов ЕГЭ

В Соколе суд рассмотрел иск выпускницы школы №9 к государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) о признании незаконным аннулирования её результатов ЕГЭ.

Согласно материалам дела, истец по результатам экзаменов по русскому языку, обществознанию и истории поступила в один из университетов Санкт-Петербурга. В сентябре результаты были аннулированы, в связи с тем, что на видеозаписи их проведения выявились факты использования выпускницей шпаргалок. Из-за этого в октябре 2020 года девушка была отчислена. Она утверждала, что не пользовалась шпаргалками и просила суд признать решение ГЭК незаконным. В ходе рассмотрения дела суд изучил видеозаписи и допросил организаторов проведения экзаменов.

«Суд пришел к выводу о том, что решение ГЭК в части аннулирования результатов экзаменов по истории и обществознанию подлежит оставлению без изменения, так как в ходе изучения видеозаписей подтвердились факты использования истицей письменных заметок», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Аннулирование ГЭК результатов экзамена по русскому языку было признано незаконным из-за недоказанности того, что девушка использовала шпаргалки во время его проведения.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.