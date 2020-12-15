Вологодскую грамоту XIV века нашли археологи в Великом Новгороде

Берестяную грамоту, которую предварительно датируют третьей четвертью XIV века, нашли во время археологических раскопок в Великом Новгороде.

– В древности грамота была разорвана. Сохранилась лишь нижняя часть текста из двух с половиной строк. Текст грамоты изучается. Сейчас можно лишь сообщить о том, что автор задает своему адресату вопрос: «чи пойдет рать за Волок», а также просит сообщить, остерегаться ли этого военного отряда, – сообщает сайт Института археологии Российской академии наук.

Ученые считают, что эта грамота написана и отправлена из Заволочья. В период X-XV веков Заво́лочьем называли историческую область в бассейне Северной Двины и Онеги. Сейчас это территория современных Вологодской и Архангельской областей.

– Грамоту предварительно можно датировать третьей четвертью XIV века, поскольку рядом с ней, на территории усадьбы, примыкающей к мостовой, обнаружена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах. Более точная датировка нового письменного документа будет дана после проведения дендрохронологического анализа плах мостовой Воздвиженской улицы, на которых была найдена грамота, – сообщается в новости.

Фрагмент берестяной грамоты № 1132. Фото: Института археологии РАН

Минувшей осенью Новгородская экспедиция Института археологии РАН заложила раскоп площадью 230 квадратных метром на Софийской стороне Великого Новгорода на месте строительства жилого дома. Это место приходится на центральную часть Людина конца средневекового Новгорода. Археологи исследовали слои XIV века, вскрыли 4 яруса мостовой средневековой Воздвиженской улицы.

Здесь им удалось обнаружить многочисленные индивидуальные находки XIV-XVI-веков из цветных металлов, дерева, кости, керамики и стекла, фрагменты кожаной обуви и шерстяной материи, характеризующие хозяйство и быт жителей усадеб.

Момент находки грамоты. Фото: Института археологии РАН

– Собрана большая коллекция нательных крестов, перстни, браслеты, амулеты и прочего. Обнаружены западноевропейские товарные пломбы, фрагменты крышек бочек со знаками собственности. Обнаружено шесть вислых свинцовых печатей XIV-XV веков, что свидетельствует о высоком социальном статусе проживавших здесь людей, имевших отношение к торговле и властным структурам, – говорится в новости.

Здесь же на 4 ярусе мостовой Воздвиженской улицы и был обнаружен фрагмент берестяной грамоты № 1132.

