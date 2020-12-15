В Вологде прокуратура через суд добивается покупки детям не зарегистрированных в России лекарств за счет бюджета

15.12.2020 [Общество]

В Вологодском городском суде рассматриваются три иска прокуратуры по поводу обеспечения детей-инвалидов жизненно необходимыми лекарствами за счет бюджета. 

— Так, прокуратурой города проведена проверка соблюдения прав ребенка-инвалида, имеющего заболевание «Недифференцированная нейробластома», которому врачами по жизненным показаниям рекомендовано применение препарата «Qarziba» (ред. — Динутуксимаб бета).Вместе с тем Департаментом здравоохранения Вологодской области    закупка данного лекарственного препарата не осуществлялась, поскольку он (лекарственный препарат) не зарегистрирован на территории Российской Федерации., — говорится в сообщении прокуратуры. 

Ведомство направило в суд иск с требованием обязать департамент закупить необходимый препарат в необходимом количестве за счет бюджета. 

Кроме того, сейчас на рассмотрении в Вологодском городском суде находятся еще два исковых заявления об обеспечении детей лекарственными препаратами «Аталурен», «Сабрил». Эти лекарства также не зарегистрированы на территории Российской Федерации.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура Вологды через суд обязала департамент здравоохранения закупить не зарегистрированное в России лекарство для ребенка-инвалида. Ведомство доказало, что дорогостоящий препарат «Qarziba» («Динутуксимаб бета») мальчику жизненно необходим. По результатам разбирательств лекарство было закуплено, на эти цели из бюджета выделили более 28 млн рублей.

Тэги: прокуратура, дети, лекарства

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