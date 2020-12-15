Персональная выставка художника Юрия Соломкина откроется в Вологде 17 декабря

15.12.2020 [Культура]

Выставка «КАРТОН.М» художника Юрия Соломкина откроется в Галерее современного искусства «Красный мост» в Вологде 17 декабря.

В экспозицию войдут самые новые творческие эксперименты художника.

– Юрий Соломкин – художник, создавший в картинах свой, наполненный ассоциативными впечатлениями мир, где, казалось бы, реальные образы чередуются с воображаемыми персонажами. Для его творчества, существует единственная реальность – мир фантазии, – говорится о нём на сайте галереи «Красный мост».

Юрий Соломкин – живописец, график, художник театра. Родился в 1956 в году в Кривом Роге. Учился в Ярославском художественном училище. Член Союза художников России с 1991 года. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Произведения находятся в музейных и частных собраниях России и за рубежом. Живёт и работает в Москве и в Вологде.

– Живопись – один из инструментов познания мира и себя самого, – говорит художник о своём творчестве. – У меня нет жизненного девиза как такового, но мне близки слова художника и графика конца ХIХ – начала XX веков Пауля Клее: «Искусство не воспроизводит видимое, но делает видимым то, что не всегда таковым является».

На своих полотнах Юрий Соломкин изображает простые повседневные бытовые предметы: посуду, фрукты, горшки с цветами, бутылки. 

– Художник работает долго и вдумчиво, тщательно подбирая цвет для каждого мазка, его предметы способны выражать «чувство». И, что характерно, все составляющие картины он же, цвет, и объединяет — яркий и насыщенный. Словно вызов пастельным тонам реальной жизни. Живой, пульсирующий цвет, напоминающий о радостях жизни. Цвет, который нам всем так необходим, особенно сегодня, – поясняют организаторы выставки.

Открытие выставки «КАРТОН.М» состоится в четверг, 17 декабря, по адресу: Вологда, Набережная 6-й Армии, 143.  В связи со сложной эпидемиологической ситуацией вернисажа не будет, но встреча с художником пройдёт в свободном формате с 17:00 до 18:00.

Галерея современного искусства «Красный Мост» работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет. Организаторы рекомендуют лицам с признаками простуды или ОРВИ, а также людям в возрасте 65+ воздержаться от похода на мероприятие.
 

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