Череповецкая «Северсталь» разгромила нижегородское «Торпедо»

Счёт был открыт на четвертой минуте матча, когда череповчане убежали в контратаку, которую точным броском завершил Владислав Провольнев. В дальнейшем заброшенных шайб пришлось ждать до середины третьего периода, когда в течении минуты Даниил Вовченко, а затем всё тот же Владислав Провольнев довели счёт до крупного, 3:0. «Северсталь» одерживает пятую победу подряд.

Отметим игру вратаря череповчан Владислава Подъяпольского, который отразил все 23 броска по своим воротам, сыграв 3 матч на "ноль" в этом сезоне.

«Тяжёлый отрезок был. Видно, что команда подсела, устала. Это касается всех. Не только нашей команды. Немножко провалили начало. Очень много ошибок было, хорошо, что вратарь нас в эти моменты подвыручил. Дальше команда выполнила задание, хотя я так мало говорю. Действительно, играли против Нижнего Новгорода, который всегда очень много забивает, очень много контратак. Таких качественных контратак. Мы сегодня всё это засушили и с такой командой отыграть на ноль – достойно! Ребята молодцы. С победой!», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер череповчан Андрей Разин.

«Северсталь» сейчас занимает 6 строчку Западной конференции КХЛ. Следующий матч череповчане проведут через неделю, 22 декабря отправятся в гости к ярославскому «Локомотиву».