В Шексне двое вологжан украли из магазина элитный алкоголь на 17 тысяч рублей

14.12.2020 [Происшествия]

В Шексне полицейские раскрыли кражу алкоголя из магазина на улице Центральной. Об инциденте правоохранителям сообщили работники торговой точки. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

«Оперативники, изучив запись с камер видеонаблюдения, установили, что неизвестная девушка в течение двух дней выносила из магазина подарочные наборы элитного алкоголя, складывая похищенное в рюкзак к своему приятелю», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемых, которыми оказались вологжане: 36-летний мужчина и 23-летняя девушка, задержали в Вологде. Они признались в содеянном, и рассказали, что продали украденное на улице за 8500 рублей. Выяснилось также, что пара причастна к хищению выпрямителя для волос из торгового центра в Вологде.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Вологжанам грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража

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