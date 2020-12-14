Акцию по сбору вторсырья проведёт «Велес» в Вологде 19 декабря

Ежемесячную акцию по сбору вторсырья проведёт 19 декабря в Вологде общество защиты животных «Велес».

Вырученные от сдачи собранных во время акции материалов деньги помогут погасить долги организации перед частными клиниками за лечение бездомных животных.

Акция пройдёт в субботу, 19 декабря, по адресам:

С 12:00 до 13:00

– Новгородская, 23 (у почты напротив «Мармелада»)

– Ленинградская, 136 (у Сбербанка напротив «Золотого ключика»)

С 14:00 до 15:00

– перекрёсток «Козлёнская-Первомайская» (за церковью)

– Карла Маркса, 105 (АртРыба у ТЦ «Апельсин»)

На этой акции можно сдать следующие виды вторсырья:

пластик (бутылки и флаконы с маркировкой PET 1, ПЭТ; флаконы и канистры с маркировкой HDPE 2; пластиковые ящики PP (из-под фруктов и овощей); пленку ПНД и ПВД, стрейч пленку,

макулатуру (офисная бумага без скрепок; картон; гофрокартон; книги, тетради, реклама и прочее),

алюминий и жесть (банки из-под напитков, пива, фольгу; алюминиевые ложки, кастрюли и другие предметы; жестяные банки от консервов).

Организаторы также напоминают, что временно не принимают пакеты, 5 PP и 6 PS.

Также на этих точках волонтеры «Велеса» будут принимать гуманитарную и финансовую помощь.

Волонтерам «Велеса» также требуется помощь в расклейке объявлений с сообщением об акции:

– Клеить сейчас сложно. Клей мёрзнет, руки тем более - нужно, чтобы откликнулось больше людей, чтобы успеть все расклеить. Листовки привезём в любой район города.

Тех, кто хочет помочь волонтерам в организации сбора или в расклейке объявлений, просят звонить по телефонам: 8 911-533-53-34 и 8 960-295-69-65.