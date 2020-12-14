Житель Ярославля украл пилу из магазина в Вологде

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Вологде.

Как установили правоохранители, задержанный – житель Ярославля – днём ранее вынес из магазина торговой сети по продаже техники на Окружном шоссе неоплаченную дисковую пилу. Сумма ущерба составила около шести тысяч рублей. Мужчину объявили в розыск и разослали его приметы по другим филиалам сети. Когда он появился в магазине в Череповце, работники торговой точки вызвали росгвардейцев.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и проверки на причастность к аналогичным преступлениям.