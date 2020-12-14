Житель Шексны задержан по подозрению в убийстве соседки

14.12.2020 [Происшествия]

В квартире дома на улице Школьной в Шексне утром 12 декабря обнаружили тело 34-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан хозяин жилища. 

— По прибытии на место происшествия следователи СКР обнаружили тело женщины в комнате квартиры ее соседа, где имелись следы застолья и употребления спиртного. Учитывая характер телесных повреждений, для установления орудия преступления следователи изъяли ножницы и пять найденных в жилище ножей. Зафиксировали обстановку и следы преступления. Допрошенный в качестве свидетеля сын хозяина квартиры пояснил, что утром пришел к пенсионеру, открыл запертую изнутри дверь своим ключом и обнаружил в комнате тело женщины. Ключ от входной двери следователи нашли под подушкой пенсионера, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

63-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. На допросе пенсионер не смог объяснить причин произошедшего, заявив, что ничего не помнит. 

Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется следствие. 

Тэги: убийство

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