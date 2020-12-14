Фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 14 по 20 декабря

XI Международный Фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» пройдёт в Вологодской области с 14 по 20 декабря. Мероприятия фестиваля пройдут как онлайн- так и оффлайн.

– Кинофестиваль ставит перед собой задачу через возможности кино и телевидения представить калейдоскоп исторического, культурного и природного потенциала российских регионов, пригласить россиян и зарубежных гостей в путешествие по нашей стране, – говорится о мероприятии на странице Центра народной культуры Вологодской области.

Организаторы фестиваля –Правительство Вологодской области, Администрация города Вологды, Центр народной культуры Вологодской области, а также Некоммерческое партнерство Содействия развитию кино и туризма «КиТ».

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества, Российского союза ветеранов, Бессмертного полка России, Русского географического общества, Союза кинематографистов Российской Федерации, а также Российского союза туриндустрии.

В рамках кинофестиваля будут показаны документальные фильмы в пяти номинациях:

«Летопись России» (фильмы об истории Российских регионов и наиболее интересных историко-культурных и природных объектах);

«В Россию за приключениями» (фильмы о любых видах путешествий и приключений; полярных экспедициях; кругосветных гонках; морских, воздушных, пеших путешествиях на всех видах транспорта);

«Фрески Севера» (об известных людях, чья жизнь и творчество были связаны с тем или иным уголком России; о различных религиозных течениях и традициях, святых местах и праведниках, памятниках религиозной культуры, старцах, чудотворных иконах, традициях и т.п.).

А также две специальные, внеконкурсные, номинации 2020 года - 75-летие Великой Победы и 200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым.

Помимо показов в программе мероприятия запланированы круглые столы, мастер-классы и творческие встречи.

– Также состоятся мировые премьеры фильмов, посвящённых открытию Антарктиды - «Меридианы истории. Памяти первых», «Русская Антарктида. История в продолжении», «Кругосветка 2020». Фильм открытия фестиваля - картина «От печали до радости» продюсера и исполнителя главной роли Федора Добронравова, режиссер Эдуард Парри, – сообщают организаторы.

Основными площадками трансляции Фестиваля станут сайты и страницы в соцсетях НП «КиТ», Центр народной культуры Вологодской области и портал «Культура в Вологодской области».

Программа онлайн-трансляций XI Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», 14 – 20 декабря 2020 года

14 декабря

10.30 – Тревел-шоу «Чек-лист». «Республика Бурятия», 34 мин.

11.00 – «Моё сердце останется здесь навсегда», 2019 г., 28 мин., режиссер А. Самойлова (внеконкурсный показ)

12.00 – «Илья Кормильцев. Грани гения», 2020 г., 52 мин., режиссер А. Голикова (внеконкурсный показ).

13.00 – пресс-конференция оргкомитета XI Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией». Юго-западная башня Вологодского кремля.

14.00 - «Отменивший войну», 2019 г., 64 мин., режиссеры Н. Бурляев, Д. Чернецов (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

15.00 – «Соль», 2020 г., 38 мин., режиссер В. Эйснер, Алтайский край (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

15.40 - Творческая встреча с создателями: Q&A по фильму

16.40 – «Крым: хроника Русской весны», 2019 г., 58 мин., режиссер Е. Иванченко (внеконкурсный показ)

17.40 – «Автограф Победы», 2020 г., 52 мин. режиссер П. Скоробогатов (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

19.00 - Открытие Фестиваля

20.15 – игровой фильм «От печали до радости», 2020 г., 74 мин., режиссер Э. Парри

15 декабря

10.40 – «Бердвотчинг в Чэнду», Китай,12,1 мин. (внеконкурсный показ)

11.00 – «Антарктида. Хождение за три полюса», 2020 г. (специальная номинация «200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузенов и М. Лазаревым»)

12.00 – «Русская Антарктида. История в продолжении», 2020 г., 44 мин. режиссер А. Голикова (специальная номинация «200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузенов и М. Лазаревым»).

13.00 – «Меридианы истории. Памяти первых», 2020 г., 30 мин., режиссер А. Ильин (специальная номинация «200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузенов и М. Лазаревым»)

14.00 – Мастер-класс «Технические аспекты съемок фильмов о путешествиях в условиях пандемии». Ведущий - Геннадий Иванов, продюсер компании «Film Factory Company», г. Санкт-Петербург

15.00 – «Бухта Тихая», 2020 г., 26 мин., режиссер Б. Дворкин, Земля Франца Иосифа (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

15.30 - Q&A по фильму

16.30 – круглый стол «Кинофестивали и пандемия. Границы приспособления и спектр возможностей». Ведущий - Андрей Шемякин.

17.30 - «За отцом в Антарктиду», 2020 г., 86 мин., режиссер Е. Грачева (специальная номинация «200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузенов и М. Лазаревым»)

19.00 – «Экспедиция. Между Арктикой и Антарктикой», 2020, 52 мин., режиссер Д. Логинов (специальная номинация «200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Беллинсгаузенов и М. Лазаревым»)

20.00 - обсуждение фильмов, посвященных 200-летию открытия Антарктиды.

16 декабря

10.00 – «Первый выстрел», 2020 г., 26,3 мин., режиссер С. Абрамов (внеконкурсный показ)

11.00 – «Софийский крест. Голубь мира», 2020 г., 44 мин., режиссер М. Елкин, г. Великий Новгород (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

11.44 - Q&A по фильму

12.30 – «Мой Набоков», 2020 г., 64 мин., режиссер М. Труш (конкурсный показ, номинация «Фрески Севера»)

13.30 - Q&A по фильму

14.30 – круглый стол «Перспективы восстановления и механизмы государственной поддержки индустрии туризма в пост-пандемийный период», г. Великом Устюге. Ведущий - Георгий Мохов, член правления Российского Союза туриндустрии, генеральный директор компании «Персона Грата»

16.00 – «Валенки RU», 2020 г., 30 мин., режиссер А. Белоусов (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

16.30 - Q&A по фильму

17.30 – «Кинопространство. Точка входа», 2020, 55 мин., режиссер Н. Выборгова (внеконкурсный показ)

18.30 – «Память», 2018 г., 53 мин., режиссер И. Холодков (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

19.30 – «Открой свой Дурбан», телеканал DurbanTV, ЮАР, 10.35 мин. (внеконкурсный показ)

17 декабря

10.30 – Тревэл-шоу «Чек-лист». Выпуск «Республика Алтай», 27,08 мин.

11.00 – «Крымский лекарь», 2020 г., 45 мин., режиссер Т. Мирошник (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

12.00 – «Зеленое платье», 2020 г., 30 мин., режиссер Ю. Соловьева (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

12.30 - Q&A по фильму

13.30 - «Миллион святых имен той войны», 2020 г., 26 мин, режиссер А. Осипов (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

14.00 – круглый стол «Создание цикла фильмов Великая Отечественная». Ведущий - Андрей Осипов, режиссёр документального кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации

15.00 – «Полководец», 2020 г., 10 мин., реж. М.Кузнецов (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

15.30 - Мастер-класс «Мобильное видео и экранные технологии в документальном кино». Ведущая – сценарист, режиссер документального кино Елена Демидова

16.30 - «Алиса из страны чудес», 2020 г., 27 мин., режиссер Е. Демидова (конкурсный показ, номинация «Фрески Севера»)

17.00 - Q&A по фильму

16.00 – «Битва за Крым», 2019 г., 62 мин., режиссер В. Тимощенко (специальная номинация «75 лет Великой Победы»)

17.00 – «Россия – Италия» вместе в сопротивление», 2020 г., 52 мин., режиссер С. Харчевина (специальная номинация «75 лет Великой Победы»).

18 декабря

10.00 – «Времена года. Китай. Зимнее солнцестояние», Китай, 20 мин. (внеконкурсный показ)

11.00 – «Краткое пособие по воспитанию тюленей», 2020 г., 52 мин., режиссер В. Марин, Ленинградская область (конкурсный показ, номинация «В Россию за приключениями»)

12.00 - Q&A по фильму

13.00 – «Мой личный дракон», 2020, хр. 73 мин. режиссер М. Кудряшова, Республика Саха (Якутия) (конкурсный показ, номинация «В Россию за приключениями»)

14.15 - Q&A по фильму

15:00 – «Русская народная злоба дня», 2020 г., 26 мин., режиссер А. Александров (конкурсный показ, номинация «Фрески Севера»)

15.30 - Q&A по фильму

16.30 – «Танец жизни», 2020 г., 50 мин., режиссер А. Калашников, г. Красноярск (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

17:30 - Q&A по фильму

18.30 – «Илья Репин в Самарской Луке», 2019 г., 55 мин., режиссер В. Гармашова, Самарская область (конкурсный показ, номинация «Летопись России»)

19.30 - Q&A по фильму

19 декабря

10.20 — «Родня», 2020 г., 35 мин., режиссер Серафима Труевцева (внеконкурсный показ)

11.00 – «Снайпер комедии: Григорий Александров», 2020 г., 39 мин., режиссер С. Тютин (конкурсный показ, номинация «Фрески Севера»)

11.40 - Q&A по фильму

12.30 - «Люди-легенды: Василий Иванович Чапаев», 2019 г., 26 мин., режиссер О. Лаптева (конкурсный показ, номинация «Фрески Севера»)

13:00 - Q&A по фильму

14.00 – «Мертвый сезон», 2020 г., 32 мин., режиссер Н. Саврас, Кипр – г. Екатеринбург (конкурсный показ, номинация «В Россию за приключениями»)

14.35 - Q&A по фильму

15.30 – Мастер - класс «Поэзия над линией фронта». Ведущий – режиссер документального кино Мила Кудряшова

16.30 - Анимационный фильм «Урфин Джус возвращается», Россия, 75 мин., 12+, режиссер Ф. Дмитриев

17.30 – «Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю...», 2019 г., 64 мин., режиссер С. Малюга (конкурсный показ, номинация «В Россию за приключениями»).

18.30 - Q&A по фильму

20 декабря

11.00 – мастер- класс «Кино для людей: от замысла до воплощения». Ведущая – режиссер, сценарист Анна Яновская

12.00 – «Уникальная Россия. Голоса Онего». В двух частях, 52 мин, режиссер В. Кучеренко (внеконкурсный показ)

13.00 – «Озера России. Баскунчак», 2019 г., 26 мин., режиссер А. Титов (конкурсный показ, номинация «В Россию за приключениями»)

13.30 - Q&A по фильму

14.30 – «Хороший человек», 2018 г. (внеконкурсный показ)

15.00 – «Первые на Марсе», 2019 г. (внеконкурсный показ)

15.30 – «Нейва», 2019 г., 50 мин., режиссер С. Александров, г. Екатеринбург (конкурсный показ, номинация «В Россию за приключениями»)

16.30 - Q&A по фильму

17.30 – «Забери с собой», 2019 г., 22 мин., режиссер М. Калиниченко (внеконкурсный показ)

18.00 – «Фридольф Гек. От моря до моря», 2020 г., 25 мин., режиссер М. Кудряшова (внеконкурсный показ)

18.30 – торжественная церемония закрытия XI Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией»

19.45 - показ игрового фильма/сериала «Руммейт», 2020 г., 240 мин., режиссер А. Яновская

(12+)