Выгораживая сожителя, жительница Кирилловского района на суде заявила, что сама поранилась топором

В Кириллове вынесли приговор жителю района, который дважды ударил сожительницу топором. На суде женщина попыталась выгородить обвиняемого и заявила, что поранилась сама, по неосторожности.

Инцидент произошел в мае 2020 года в одном из домов в селе Никольский Торжок. Судом установлено, что мужчина, поссорившись с сожительницей, топором нанес ей два удара в область правой голени. Эксперт оценил травмы как вред здоровью средней тяжести.

— В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично. Пояснил, что они поссорились с сожительницей во время распития спиртного. Когда он ушел на кухню налить чай, она осталась сидеть в кресле. Вскоре он услышал ее крик. Вернувшись в комнату, он увидел в ее руке топор. Когда он попытался убрать топор, рука соскочила, топор упал ей на ногу. Перекладывая сожительницу на кровать, обнаружил на ее ноге две раны, наложил повязку на раны, вызвал скорую помощь. В этот же день под давлением сотрудников полиции написал явку с повинной. При допросе в качестве подозреваемого он оговорил себя. Утверждал, что ранил ногу сожительницы по неосторожности при попытке убрать из ее рук топор, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сожительница на суде также заявила, что ее друг признал вину под давлением. Женщина также сказала, что сама во время скандала взяла топор, «сидя в кресле, жестикулировала, размахивала руками и в этот момент ударила себя топором по ноге». По версии потерпевшей, сожитель стал отбирать топор, при этом топор упал на ногу, так образовалась вторая рана.

— Суд критически отнесся к показаниям потерпевшей о том, что она сама нанесла себе удар топором по ноге, а в дальнейшем сожитель при изъятии у нее топора по неосторожности нанес ей вторую рану. В ходе судебного заседания показания потерпевшей были полностью опровергнуты, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, присоединив к вновь назначенному наказанию не отбытое по предыдущему приговору.