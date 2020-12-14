Вологодские спортсмены завоевали медали Первенства СЗФО по конькобежному спорту

14.12.2020 [Спорт]

В Вологде состоялись соревнования Первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди юношей и девушек 13-15 лет.

На ледовой дорожке стадиона «Локомотив» соревновались конькобежцы из Вологодской, Мурманской, Архангельской областей, Республик Коми и Карелия, а так же Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Вологжане завоевали две золотых медали. Победы одержали Дарина Кренделева на дистанции 500 метров у девушек, и Артем Езичев на аналогичной дистанции среди юношей.

Тэги: конькобежный спорт

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