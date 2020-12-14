В Череповецком районе из леса вывели двух заблудившихся лесорубов

13 декабря в Череповецком районе двое мужчин отправились на лесную делянку для ее расчистки, не нашли нужное место и заблудились. Инцидент произошел в районе деревни Погорелка.

«В 13.45 из г. Череповца выехал 1 экипаж в предполагаемое место поиска. По прибытию на место были опрошены местные жители. Во время сбора информации удалось выяснить примерное местонахождения мужчин. Пешая группа выдвинулась для прочеса леса. При работе на отклик в 16.00 мужчины были найдены, выведены из леса и доставлены домой», — сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Азимут».