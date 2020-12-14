В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»

Жительнице Вологды Наталье Блохиной в администрации города отказались назвать членов совета директоров управляющей компании ОАО «Фрязиново». Чиновники в своем ответе сослались на закон о защите персональных данных.

ОАО «Фрязиново» — управляющая организация, 100% акций которой принадлежат администрации Вологды. Интересно, что у другой муниципальной управляющей компании — ОАО «Коммунальщик» — имена членов совета директоров опубликованы на сайте в разделе «список аффилированных лиц»

— Двойные стандарты? Двойные… — говорит Блохина.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура объявила руководству управляющей компании ОАО «Фрязиново» предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Проверку ведомство провело после публикации в рубрике БлогоVo на нашем сайте. В посте Евгении Сибирцевой сообщалось о том, что сотрудникам УК предложили расторгнуть трудовой договор и перейти на постоянную работу в другую организацию.

В управляющей компании «Фрязиново» корреспонденту NewsVo пояснили, что перевод сотрудников действительно происходит, делается это с целью перехода на упрощенную систему налогообложения.