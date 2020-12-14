В администрации Вологды отказались назвать членов совета директоров УК «Фрязиново»

14.12.2020 [Общество]

Жительнице Вологды Наталье Блохиной в администрации города отказались назвать членов совета директоров управляющей компании ОАО «Фрязиново». Чиновники в своем ответе сослались на закон о защите персональных данных.

 

ОАО «Фрязиново» — управляющая организация, 100% акций которой принадлежат администрации Вологды. Интересно, что у другой муниципальной управляющей компании — ОАО «Коммунальщик» — имена членов совета директоров опубликованы на сайте в разделе «список аффилированных лиц»

— Двойные стандарты? Двойные… — говорит Блохина.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура объявила руководству управляющей компании ОАО «Фрязиново» предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Проверку ведомство провело после публикации в рубрике БлогоVo на нашем сайте. В посте Евгении Сибирцевой сообщалось о том, что сотрудникам УК предложили расторгнуть трудовой договор и перейти на постоянную работу в другую организацию.

В управляющей компании «Фрязиново» корреспонденту NewsVo пояснили, что перевод сотрудников действительно происходит, делается это с целью перехода на упрощенную систему налогообложения.

— Перевод сотрудников — мера действительно необходимая, и она согласована с администрацией города. Никто не собирается выбрасывать сотрудников на улицу, их выводят на аутсорсинг, с сохранением всех условий труда. То есть люди остаются на своих же местах. Все это необходимо, чтобы перевести управляющую компанию на упрощенную систему налогообложения (сейчас мы на НДС), — заявил заместитель директора фирмы Максим Берзин.

 

Тэги: фрязиново

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