Жительницу Вашкинского района отправили в колонию за неуплату алиментов

14.12.2020 [Общество]

В Вашкинском районе суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

— Судом установлено, что женщина на протяжении длительного времени не выплачивала средства на содержание своего несовершеннолетнего сына, чем допустила рост задолженности по уплате алиментов  на сумму более 850 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Свою вину женщина признала полностью. Судом женщине назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. 

Тэги: алименты

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