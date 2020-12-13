Пенсионерка из Кадуя перевела мошенникам около 1,9 млн рублей, надеясь на компенсацию за некачественное лекарство

76-летняя жительница Кадуйского района стала жертвой мошенников. Она перевела им в общей сложности 1,880 млн рублей.

— Как выяснили оперативники, достаточно длительный период женщине звонили неизвестные. Они убедили пенсионерку, что ей полагается компенсация 500 тысяч рублей за приобретенные ранее некачественные лекарства. Чтобы получить деньги, ей полагалось оплатить ряд услуг, — сообщает пресс-служба областного УМВД.