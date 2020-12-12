Череповецкая «Северсталь» обыграла московский «Спартак» со счетом 4:3

12.12.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Перед вторым перерывом счёт был равным — 2:2. Команды по разу поразили ворота друг друга в первом и во втором периодах. Ключевой стала третья двадцатиминутка, когда Денис Вихарев, а затем Кирилл Капустин вывели череповчан вперёд на две шайбы. «Красно-белые» смогли на это ответить голом Эмиль Юсе. «Северсталь» выиграла матч со счётом 4:3, одержав четвертую победу подряд.

«Все знали — и мы, и спартаковцы — цену сегодняшней игры. Она получилась и жёсткой, и нервной. В начале и наших защитников трясло, и меня, можно сказать, подколбашивало. Хорошо, что выровняли игру. Начало было нервное, потом мы её выровняли. Считаю, что мы очень хорошо играли. Второй гол, ненужный, пропустили. Ребята молодцы. Ребят с победой. Идём дальше. Очень важная победа», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

После этой победы «желто-черные» набрали 40 очков и занимают шестое место Западной конференции. Перед паузой на Евротур «Северсталь» проведет ещё один матч, завтра череповчане примут нижегородское «Торпедо».

Тэги: ХК «Северсталь»

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