Монолог «Лариса» о жизни в Вологде в советское время опубликовал актёр Геннадий Смирнов

Российский актёр Геннадий Смирнов опубликовал записи разговоров со своей пожилой мамой, её воспоминания о жизни в Вологде в советское время. Текст называется «Монолог для чтения вслух «Лариса».

…После войны уж, вот уж помню, что уже в Вологде, году в 49-м, мать послала меня в мясной магазин на Советском проспекте, сейчас не знаю, как называется. Дала 100 рублей одной бумажкой. А там был продавец дядя Миша, его все знали. Мясо дорогущее, очень редко покупали - время было тяжелое, он отвесил, даю бумажку, а сдачи нет. Я давай плакать, а он говорит: Девочка, не порти атмосфэру в приличном магазине, а иди домой и разменяй. Деньги потом принесешь. А мясо отдал! Я в слезах с этим свертком побежала домой, соседи разменяли, и обратно. А он ни "молодец", ни "хорошая девочка"... Взял и в кассу положил, как так и надо…

Полный текст воспоминаний можно прочитать на бесплатной платформе Тильда.

Геннадий Смирнов – российский актёр театра, кино и телевидения. Родился в Вологде в 1972 году. В 1993 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). Работал в театрах Санкт-Петербурга, на телевидении. Долгое время занимался дублированием иностранных фильмов. С 1998 года снимается в кино, в том числе у режиссёров Михаила Козакова, Валерия Огородникова, Андрея Кончаловского, Авдотьи Смирновой.

– Вот, выложил «Ларису», – пишет Геннадий Смирнов на своей странице в фейсбуке. – Там никакого особого дизайна, просто текст и картинки. На смартфоне выглядит даже лучше, кстати. Пусть теперь своей жизнью живет.

В этих историях, рассказанных пожилой женщиной, многие вологжане смогут узнать свой город, каким он был во второй половине XX века, а в описанных ею жизненных ситуациях читатели, наверняка узнают самих себя, родных, знакомых или соседей.

Отрывки этих воспоминаний и жизненных историй NewsVo ранее публиковал в разделе БлогоVO.

