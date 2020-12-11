В Харовске трое подростков украли из гаража рыболовные принадлежности на 39 тысяч рублей

11.12.2020 [Происшествия]

В Харовске полицейские раскрыли кражу рыболовных принадлежностей из гаража 18-летнего местного жителя.

Как рассказали корреспонденту NewsVO в пресс-службе УМВД по Вологодской области, потерпевший – заядлый рыбак. Подозреваемые украли у него дорогостоящие катушки, спиннинги, лески и другое оборудование для рыбалки. Сумму ущерба он оценил в 39 000 рублей.

Эксперты установили, что злоумышленники проникли в помещение через проём в крыше. Подозреваемыми в краже оказались 17-летний и двое 11-летних подростков.

«Подозреваемые признались в содеянном, пояснив, что гуляя на улице, решили проникнуть в гараж в поисках чего-нибудь ценного. Через проем в крыше они залезли внутрь и украли рыболовные принадлежности, которые решили использовать по прямому назначению», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Часть похищенного изъяли и вернули владельцу. В отношении 17-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его 11-летние подельники поставлены на профилактический учёт.

Тэги: кража

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