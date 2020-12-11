61-летнего жителя Харовского района отправили на принудительное лечение за покушение на убийство

11.12.2020 [Общество]

В Харовском районе суд огласил приговор 61-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство односельчанина и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как установлено судом, инцидент произошёл в коридоре дома в деревне Зуена вечером 26 августа 2020 года. Обвиняемый выстрелил из ружья в 58-летнего односельчанина и промахнулся. Потерпевший рассказал, что в тот день слышал звуки выстрелов в лесу, а некоторое время спустя увидел как в дом зашёл обвиняемый с ружьём, и пошёл за ним. Он попытался уговорить мужчину отложить оружие, но тот выстрелил в его сторону.

Кроме того, выяснилось, что подсудимый незаконно хранил в своём доме металлические банки с бездымным порохом.

«Учитывая поведение мужчины, он был направлен в специализированное лечебное учреждение, после чего материалы органами внутренних дел переданы в следственное управление. Следствием было назначено проведение мужчине стационарной психиатрической судебной экспертизы, по результатам которой признано, что обвиняемый лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем признан невменяемым», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд отправил обвиняемого на принудительное лечение в специальном учреждении.

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