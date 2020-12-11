Вологжанка перевела 3900 рублей мошенникам, написавшим ей от имени юноши, которого она ждёт из армии

19-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Она рассказала, что злоумышленники написали ей в социальной сети от имени молодого человека, которого она ждёт из армии, и убедили её перевести им 3900 рублей. Обман вскрылся спустя некоторое время. В телефонном разговоре с девушкой, юноша рассказал, что не писал ей эти сообщения и не просил денег. Возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали десять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила 924 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.