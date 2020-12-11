Вологодского губернатора могут включить в состав политического комитета ВОЗ от России

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения выдвинуло кандидатуру Олега Кувшинникова на включение в состав политического комитета ВОЗ от Российской Федерации, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

— В расчет были приняты инициативы губернатора Вологодчины по поддержке медиков в период пандемии, а также опыт работы на посту руководителя одной из крупнейших в Европе российской сети «Здоровые города, районы и поселки», — говорится в сообщении.

Выступая на заключительном пленарном заседании форума ВОЗ, которая объединила сотни участников из более 10 стран мира, Кувшинников отметил необходимость международного сотрудничества в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса и выступил с предложениями.

Так, по мнению вологодского губернатора, необходимо разработать унифицированные антиковидные требования для туристов, которые будут необходимы после открытия границ.

— Сейчас есть непонимания по нахождению путешественников за рубежом. Единые требования помогли бы убрать эти препоны. В первую очередь турист едет за впечатлениями, — написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

Кроме того, Кувшинников заявил, что нужно максимально поддержать тех, на чьи плечи легло нелегкое бремя борьбы с вирусом. На медиков во всех городах Европейской сети предложил распространить единые меры поддержки, такие как бесплатное горячее питание, возможность санаторно-курортного лечения.

Еще одна важная инициатива, как отметил губернатор, — это поддержка родственников умерших из-за коронавируса. В регионе работает горячая линия для психологической поддержки и востребована.