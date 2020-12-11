В Великом Устюге мужчину, ударившего знакомого бутылкой по голове, осудили условно

В Великом Устюге суд огласил приговор 29-летнему местному жителю, во время ссоры ударившему знакомого бутылкой по голове. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в кафе-баре «Старый Мюнхен» ночью 24 августа 2020 года. Обвиняемый был пьян. В суде он полностью признал вину и показал, что той ночью пришёл в кафе с двумя девушками. Все вместе они сели к К. за стол. Через некоторое время у подсудимого возник конфликт с одним из посетителей, за которого заступился К. и сказал ему что-то неприятное. Из-за этого он взял стеклянную бутылку и ударил пострадавшего по голове.

«В содеянном он раскаялся, принес извинения, возместил потерпевшему причиненный вред, покупал лекарства, давал деньги, готов возмещать дополнительные расходы. Потерпевший подтвердил, что подсудимый возместил ему материальный ущерб и моральный вред в общей сумме 260 000 рублей, принес извинения. Он лежал в больнице, проходит лечение до сих пор, планирует пройти реабилитацию и курс лечения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.