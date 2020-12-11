В Вологде женщина со 100%-ным поражением легких родила здорового ребенка

11.12.2020 [Общество]

Главный врач городской больницы № 1 в Вологде, на базе которой развернут моногоспиталь для пациентов с COVID-19, Павел Шепринский на официальной странице правительства области в соцсети рассказал о том, как медики приняли роды у женщины со 100%-ным поражением легких. 

— Даже 100%-ное поражение легких не всегда приводит к летальному исходу, нам удается бороться с этой патологией. Наиболее ярким примером на последней неделе стал случай беременной женщины, у которой мы приняли роды, родился здоровый ребенок. Вчера мы ее благополучно перевели на реабилитацию в другое лечебное отделение. Хочу сказать, что на аппарате ИВЛ она находилась несколько недель, но, тем не менее, была снята, прошла курс лечения и теперь будет проходить реабилитацию. Так что даже при таком тотальном поражении легких человека можно поставить на ноги и добиться хороших результатов, — отметил Шепринский. 

Тэги: беременность, роды, коронавирус

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