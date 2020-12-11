19 млн рублей потратили из бюджета на новое оборудование для Шекснинской ЦРБ

11.12.2020 [Общество]

В Шекснинскую ЦРБ в 2020 году поставили новое оборудование, потратив на него из бюджета 19 млн. рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Так, в больницу купили эндоскопическую систему, которая используется для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологических заболеваний на ранних стадиях развития. Передвижной рентгеновский аппарат благодаря мобильности и удобству использования применяется для всех типовых рентгенографических процедур в отделениях интенсивной терапии и в операционных.

«Другим важным приобретением больницы стал новый флюорограф, позволяющий выполнять высококачественные рентгенологические исследования при выявлении патологий органов дыхания, а также отдельных участков позвоночной и черепно-мозговой зон. С появлением современного оборудования существенно улучшилось качество оказываемой диагностики», - отметил главный врач Шекснинской ЦРБ Евгений Рузанов.

Кроме того, в этом году автопарк больницы пополнился двумя автомобилями скорой помощи, на ФАПы для работы передано три новых санитарных УАЗика. 

Тэги: ЦРБ

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