Житель Вологды предстанет перед судом за истязание трехлетнего сына и жены

11.12.2020 [Общество]

46-летний житель Вологды предстанет перед судом за истязания трехлетнего сына и жены. Мужчине также предъявлено обвинение в угрозе убийством и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. 

— По версии следствия, в г. Вологде в период с августа 2018 по январь 2019 года обвиняемый по месту жительства не менее четырех раз наносил побои 3-летнему сыну и совершал иные насильственные действия в отношении несовершеннолетнего. Кроме того, во время ссор с супругой бил ее и угрожал убийством, хватая потерпевшую обеими руками за шею и сжимая ее, а также приставляя острый предмет к животу женщины, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Известно, что в 2019 году вологжанин дважды привлекался к административной ответственности за нанесение побоев супруге.

Уголовные дела были возбуждены по материалам полиции о факте семейно-бытового насилия в мае 2020 года.

Тэги: домашне насилие

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