Новогодний детский квест «Муми-тролль идет по снегу» проводит Художественный музей в Череповце

11.12.2020 [Культура]

Новогодний квест «Муми-тролль идет по снегу» проводит Художественный музей в Череповце. Мероприятие рассчитано на детей 5-10 лет.

В игровой форме дети будут выполнять задания экскурсовода. Рассматривая картины в музее они расскажут Муми-троллю, который впервые не вовремя проснулся от зимней спячки , что такое зима, новогодняя ёлка и какие бывают зимние забавы.

– Вместе с Малышкой Мю и Муми-троллем наши маленькие гости (и взрослые, кстати, тоже) отправились в зимнее путешествие! Летели на самолете, плыли на корабле и ехали на санях – как и положено в сказках, добрались до волшебных мест в один миг, – рассказывается в анонсе мероприятия. – Мы нашли самые заснеженные леса, погуляли среди сосен и елей, изучили следы, оставленные на льду, встретили семью оленей (и злую Морру, которую совсем не испугались), полюбовались северным сиянием! А еще показали Муми-троллю, как весело можно провести время зимой: поиграли в хоккей и «закопчённый горшок». А ведь можно еще собраться всей семьей дома и поиграть в настольные игры. Или отправиться на улицу и покататься на сноуборде, лыжах, коньках! Представьте, Муми-тролль ничегошеньки об этом не знал! И даже новогоднюю красавицу-ёлку ни разу не видел. Ну и ничего страшного – ёлку малышу показали и вместе сделали для неё украшения.

Новогодний квест «Муми-тролль идет по снегу» пройдёт 17, 18, 24, 25 декабря в 11.00 и в 14.00 в Художественном музее по адресу: Череповец, Советский проспект, 30-а.

Принять участие в мероприятии можно по предварительной записи. По телефону +7 (8202) 51-75-25.

Стоимость: 150 рублей.

Возрастные ограничения: 5-10 лет.
 

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