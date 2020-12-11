Прямой эфир на тему удачных и неудачных подарков литературных героев проведёт библиотека в Вологде 15 декабря

11.12.2020 [Культура]

Предновогодний эфир интернет-проекта «Классно о классиках» будет посвящён тее подарков в художественной литературе. Проведёт его 15 декабря Юношеский центр имени Тендрякова на интернет-площадке zoom. 

– Подарки — это важная часть человеческой культуры, – говорится в анонсе мероприятия. – Задумываясь о значении подарков в повседневной жизни человека, об их роли во взаимоотношениях и влиянии на наши судьбы, писатели разных времен и народов создавали увлекательные и яркие сюжеты, посвященные подаркам и их символическому смыслу.

На примерах историй с подарками литературных героев известных писателей-классиков: Александра. Куприна, Антуана де Сент Экзюпери, Николая Гоголя, Льва Толстого, Антона Чехова, Уильяма Сидни Портера, известного нам под псевдонимом О. Генри, Оскара Уальда организаторы планируют показать, сколько различных, порой неожиданных чувств рождают в нас подарки. Как хорошие или плохие подарки отражают отношения между людьми.

– Что, по мнению О. Генри, самое ценное в подарке? Какие самые оригинальные подарки получали литературные герои? Какие уроки можно извлечь из художественных произведений, в которых герои дарят друг другу различные подарки? Ответы на эти вопросы, возможно, помогут участникам не ошибиться с выбором подарков родным и близким в приближающийся новогодний праздник, – говорится в анонсе мероприятия.

Проведёт эфир главный библиотекарь Юношеского центра имени Тендрякова Людмила Христова.

Прямой эфир состоится 15 декабря в 15:00 на платформе zoom. Чтобы присоединиться к эфиру, нужно зарегистрироваться на сайте -  http://tendryakovka.ru/?page_id=29407, накануне мероприятия организаторы вышлют вам ссылку на эфир.

Участие в эфире бесплатное.
 

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