Вологжанам предлагают сообщать о проблемах с вызовом скорой помощи через сайт госуслуг

10.12.2020 [Общество]

На сайте госуслуг появился сервис для приема обращений по поводу оказания медпомощи в условиях пандемии коронавируса. 

— Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Сервис доступен для зарегистрированных пользователей. Необходимо, указав свои данные, описать суть проблемы в специальном поле. Ответ можно получить в личном кабинете, а также письмом на электронную почту. 

 

Тэги: госуслуги

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