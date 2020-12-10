Вологжанам предлагают сообщать о проблемах с вызовом скорой помощи через сайт госуслуг

На сайте госуслуг появился сервис для приема обращений по поводу оказания медпомощи в условиях пандемии коронавируса.

— Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

Сервис доступен для зарегистрированных пользователей. Необходимо, указав свои данные, описать суть проблемы в специальном поле. Ответ можно получить в личном кабинете, а также письмом на электронную почту.