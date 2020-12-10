Три золота завоевала череповчанка Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Три золотых медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы Ледового дворца «Уральская молния», который прошёл в Челябинске с 8 по 10 декабря.

Череповчанка дважды финишировала первой на дистанциях 1500 метров, а так же одержала победу на 3000 метров, показав результат 4:08.23.

Ещё два вологодских спортсмена остановились в шаге от тройки призеров. Артем Арефьев занял 4 место на дистанции 500 метров, а Николай Трусов - на 1000 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 27 регионов России.