Три золота завоевала череповчанка Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

10.12.2020 [Спорт]

Три золотых медали завоевала Евгения Лаленкова на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы Ледового дворца «Уральская молния», который прошёл в Челябинске с 8 по 10 декабря.

Череповчанка дважды финишировала первой на дистанциях 1500 метров, а так же одержала победу на 3000 метров, показав результат 4:08.23.

Ещё два вологодских спортсмена остановились в шаге от тройки призеров. Артем Арефьев занял 4 место на дистанции 500 метров, а Николай Трусов - на 1000 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 27 регионов России.

Тэги: конькобежный спорт

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